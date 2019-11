Borja García Torres se lleva la gran bronca de Risto: "Si tanto deseas ser bailarín, no entiendo por qué no estás estudiando para eso"

Borja García Torres acaba de terminar la carrera de biología pero se ha presentado a ‘Got Talent 5’ porque su verdadera pasión es la danza: “Sería un sueño poder vivir de esto”. El concursante ha realizado un baile con unas castañuelas y, cuando ha acabado su actuación, se ha llevado la monumental reprimenda de Risto: “Si tanto deseas ser bailarín, no entiendo por qué no estas estudiando para eso”.