Rubén Serrano ha llegado a la semifinal de Got Talent con un chiste dedicado a cada uno de los miembros del jurado, con su particular humor en el que, además de contar el chiste, te lo explica con mucha gracia, por si no lo has entendido bien. El que más nos ha gustado ha sido el de la diferencia entre fuera o fuese que le ha contado a Risto, aunque éste haya confesado que se ha “aburrido” con la actuación.