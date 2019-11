David Burgueño tiene 15 años y lleva 10 haciendo magia. El concursante ha explicado que los trucos le ayudan para dejar de ser “tan tímido” y lo ha demostrado sobre el escenario de ‘Got Talent 5’. Este joven ha hecho teletransportarse cartas ante la mirada atenta del jurado y ha vacilado a Risto Mejide despertando las risas de sus compañeros: “Para mí no es fácil que un mago me conquiste y tú lo has hecho”, ha reconocido Paz Padilla tras la actuación.