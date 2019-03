El don de Cristian vuelve loca a Paz: “No quiero que nadie vote, te doy mi ‘Pase de oro”

telecinco.es

La sexta gala de la cuarta temporada de ‘Got Talent’ ha estado cargada de talento. Nos han tocado el corazón voces como la de Andrea, que nos han conquistado por su sentimiento, o la del pequeño Cristian, que ha vuelto loca a Paz Padilla cantando por Rocío Jurado y ella le ha correspondido de la mejor forma posible: ¡con su ‘Pase de oro’! Hemos sufrido con el número de escapismo de Alfred y hemos tenido el placer de tener en nuestro escenario a dos campeones del mundo: Miquel, de gimnasia aeróbica, y Javier, de lanzamiento de hueso de oliva. ¡Y no ha sido todo!

Andrea, rota por el recuerdo de sus padres fallecidos

Andrea Sousa quiere que ‘Got Talent’ le de el impulso necesario para seguir adelante después de los duros momentos que ha tenido que vivir. Ella es venezolana y ha contado que perdió a sus padres por culpa de la situación en su país: “A mi mamá la mataron en un robo y un año después mi papá no aguantó la tristeza y falleció de un infarto”. Sus padres son las personas que más la han apoyado en su talento, que es cantar, y se le ha hecho muy duro subirse al escenario sin ellos. De hecho, la primera vez que ha intentado cantar las emociones no la han dejado. A la segunda sí, y lo bordó. “Me has llevado por tus emociones”, la ha dicho Eva Isanta.

Javier, Paz o Edurne: ¿quién lanza mejor el hueso de oliva?

Javier Piñera ha sido dos veces campeón del mundo en lanzamiento de hueso de oliva y ha querido llevar su habilidad a ‘Got Talent’. Allí ha retado al jurado a intentar quitarle el título y Edurne y Paz Padilla lo han aceptado encantadas. Javier les ha explicado como limpiar la aceituna y les ha dicho que el récord mundial está en 26 metros de distancia. Risto ha visto peligrar su integridad y ha decidido irse a un lugar seguro, no sin antes darle al botón rojo. Edurne ganó en distancia a Paz, pero no fueron capaces de batir al campeón, que llegó hasta los 15 metros.

Cristian conquista a Paz y ella le da su 'Pase de oro'

Hablar no le gusta, pero cuando hablamos de cantar la cosa cambia. Así lo ha demostrado Cristian Losada en ‘Got Talent’. El pequeño, que ha interpretado ‘Como las alas al viento’, ha dejado al jurado sin palabras y al público gritando ‘Pase de oro’. “¿Pero de donde te sale esa voz?”, le decía Eva impresionada. Paz, por su parte, le pedía que cantara sin música y él, sin pensárselo, le decía: “¿Un fandango?”. Y otra vez todos sin habla y en pie. “Me has puesto la piel de gallina”, confesaba Edurne. Risto iba a hablar, pero el hermanito de Cristian saltó al escenario y le interrumpió. Al ir a retomar la palabra, fue Paz quien le interrumpió: “Yo no quiero que nadie vote, te doy mi ‘Pase de Oro”. “¡Qué buen botón, Paz!”, le dijo Edurne.

De escapar de la muerte a retar a Risto

“Vengo a poner mi vida en peligro”, anunció Alfred y así lo hizo: se la jugaba con un ejercicio de escapismo. Ante tal situación, Edurne no pudo evitar preguntar: “¿Nos vas a poner en riesgo?”. La respuesta del artista no la dejó tranquila: “Espero que no”. Dicho todo, Risto examinó la camisa de fuerzas y se la puso a Alfred, que quedó colgado por los pies, literalmente, delante del jurado. Pero había más: la soga donde se colgaba estaba prendida de fuego. Con el corazón en un vilo nos tuvo durante dos minutos y quince segundos pero ¡lo consiguió! ¡Alfred escapó! Pese al espectacular número, Risto tenía sus dudas, no veía claro que Alfred pudiera dar más pero el artista le lanzó un reto que no pudo rechazar: “Si paso, te dejo diseñar el próximo método de inmovilización”. Así, con Risto ya pensando en maldades, Alfred se marchó con cuatro ‘síes’.

Miquel Mañé, un campeón del mundo en ‘Got Talent’

Miquel Mañé ha querido mostrar el deporte que practica: la gimnasia aeróbica. Y lo ha hecho dejando a todos los presentes con la boca abierta ante su gran talento. Lo que nadie sabía era todo lo que había conseguido Miquel en esta disciplina y lo han descubierto cuando Paz ha preguntado si había sido él quien había creado la coreografía del espectáculo: “Con esta coreografía, que montamos mi entrenadora y yo, fui al Campeonato del Mundo y gané”. La ovación fue inmensa, pero más cuando contó cuál es realmente su objetivo en ‘Got Talent’: “He venido para que la gente vea lo que es este deporte y para intentar que sea olímpico”. Por supuesto, Miquel se ha ido con el reconocimiento de todo el jurado y los cuatro ‘síes’: “Lo que has hecho no lo podemos juzgar, solo aplaudirlo y darte las gracias por haber venido”.

La actuación de Nicolae, frustrada por Paz

Parecía que Nicolae iba a deleitarnos con su habilidad al piano, pero no, nada tenía que ver su actuación con el instrumento musical presente en el escenario. El concursante comenzó a quitarse la ropa y los ‘botones rojos’ no se hicieron esperar. Todos menos el de Paz, que lo estaba protegiendo para que nadie le impidiera disfrutar del cuerpo de Nicolae. ¿El problema? Que se resbaló y ella misma pulsó, parando así la actuación y volviéndose loca por lo que acababa de hacer… Como se había quedado con ganas de más y Nicolae le encantaba muchísimo, Padilla no se pudo contener y le pidió que hiciera sentadillas con ella encima. Él se fue con su sí y ella se quedó encantada.