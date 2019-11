Little Shady emociona a todos con su rap para concienciar contra la anorexia: “Estuve a punto de perder la vida”

Enrique, Little Shady , se presentaba a ‘Got Talent 5’ para interpretar una canción que escribió hace ya 7 años. “Se la dedico a todas las personas que hayan podido pasar algo como lo que pasé yo”, le comentaba al jurado antes de conocer su historia.

“Yo soy nuevo en ‘Got Talent’ y muchas veces no me veo preparado para estas cosas. Me dejas emocionado desde que empiezas hasta que acabas”, decía Dani Martínez. Risto, pese a comprender la historia y agradecerle el mensaje, fue muy crítico con la actuación.