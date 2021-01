Javi Capitán se toma la vida a guasa, él mismo nos lo dice en su presentación: “Yo quería ser abogado pero me dijeron que había que estudiar derecho”, dice, haciendo honor a su sentido del humor nada más entrar en el teatro.

Y es que a Javi, con seis meses, le detectaron una enfermedad neuromuscular y, con el paso de los años, su cuerpo comenzó a torcerse: “Ha sido duro, mis padres no sabían qué tenía. Me da miedo no gustar, hacerlo mal, la gente es muy mala, hace mucho bullying”, nos confiesa. Frente a todo esto, Javi ha utilizado el humor para “evadirse de lo malo, porque de lo malo siempre se puede sacar algo bueno”.