Dani reconoce al juglar de su pueblo y pierde todo tipo de criterio: "Es diferente, transgresor y de León"

Ali Kaskabel y Crispín de Olot son dos juglares que vienen del "milenario reino de León" y que se presentan a ‘Got Talent 5’ con un antiguo instrumento que no ha gustado nada al jurado. Edurne ha sido la primera en pulsar el botón rojo antes de acabar la actuación y Paz Padilla y Risto Mejide también han dado un 'no' a los concursantes.