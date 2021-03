Iago, con la ayuda de su peluche Harry , ha dejado a todos boquiabiertos con sus trucos sobre el escenario de ‘Got talent’ haciendo desaparecer a su querido peluche. Edurne y Dani Martínez no han tenido dudas a la hora de darle su sí porque, a parte de un gran talento para la magia, han visto en él una estupenda vis cómica que le ha dado al número un toque excepcional.

Risto, aunque no es demasiado fan de Harry Potter, ha quedado encantado con la idea de que el número de Iago haya estado adaptado a su edad: “Aquí viene niños haciendo números de mayores, tú no, tú has hecho un número totalmente adaptado a tus siete años”. ¡Tres síes para Iago!