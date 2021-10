Para Mariela, ‘la tremendita’, no es la primera vez en el escenario de ‘Got Talent’. La edición anterior, se presentó junto a Daniel (formaban el dúo ‘Dos con duende’) para bailar una sevillana , Risto Mejide le dijo que no y vuelve para conseguir su aprobación. ¿Cómo le irá en esta ocasión?

Nada más pisar el escenario, Mariela pregunta si no se acuerdan de ella y lo cierto es que se produce un momento muy gracioso porque el jurado, en un primer momento, no la ubica en sus memorias. Y lo cierto es que Mariela les da motivos para que no se vuelvan a olvidar de ella ni de su arte.