“No he tenido una vida fácil, he pasado por un cambio de sexo”, comenta, visiblemente emocionada. “De pequeña me trataban mal en el colegio. Me insultaban, me llamaba maricón. Me encerraba en los baños porque para mí el recreo era... Me diagnosticaron disforia de género, una enfermedad mental y me hicieron creer que estaba enfermedad de la cabeza. Quiero que nos traten con la dignidad que merecemos”.