Risto Mejide consuela a 'La niña del tupe' tras contar que sus padres no aceptan su orientación sexual: "Tú no has hecho nada malo"

‘ Got Talent 5 ’ ha recibido a Rosa , una cantante que es conocida como ‘ La niña del tupé ’ y que ha versionado en el programa la canción ‘ Halelluyah ’, plasmando en la letra su propia historia: “Estamos hechos para amar”, ha dicho antes de romperse en el escenario .

Esta joven artista ha contado lo mucho que le costó aceptar su orientación sexual y lo difícil que está siendo la situación en su casa: “No tengo a mi familia apoyándome”. Pero Rosa ha utilizado su actuación para liberarse y romper las cadenas que durante tanto tiempo la han tenido atada. Su valentía y el dolor que todavía sufre ha hecho que Risto se levante de la mesa del jurado y abrace a la concursante emocionado: “No has hecho nada malo, son ellos”.

Aun así, el presentador le ha dado un “no”, pero ha aclarado que lo cambiará el día que los padres de Rosa vengan a acompañarla: “Este no es para ellos”. Sin duda, su actuación ha hecho reflexionar a todos los presentes y ha conseguido que Dani Martínez entienda el verdadero significado de este programa: “Me he dado cuenta que ‘Got Talent’ no es solo talento, sino emoción, mensaje, valentía y reivindicación”.