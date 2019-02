Del ‘placa placa’ del jurado al 'Pase de oro' de Santi Millán: El Cejas estará en la semifinal de ‘Got Talent’

La quinta gala de ‘Got Talent 4’ tuvo a ‘El Cejas’ y Santi Millán como protagonistas del pase de oro. El youtuber no convenció al jurado con su canción, pero el presentador no estaba dispuesto a perder su talento y le dio ¡el ‘Pase de oro’!

‘El Cejas’, del 'no' al ¡’Pase de oro’!

Todo empezó como una broma, pero entre risas ‘El Cejas’ se hizo viral y se convirtió en una estrella de Internet . Y ahora pretende hacer lo mismo en ‘Got Talent’. Su canción ‘El dembow del pimpin’ no terminó de convencer al jurado, y solo contó con el apoyo de Paz : “Esto es arte urbano”. Pero en este programa nada está escrito y Santi Millán apareció en escena diciendo, mientras se acercaba a la mesa del jurado: “Esta gente no acaba de entender que lo que tú haces no es un número musical” .

Risto le da ‘placa-placa’ a ‘El Cejas’

Risto se había mantenido con cara de pocos amigos durante la actuación de ‘El Cejas’ y cuando le llegó el turno de opinar no se cortó en dar un repaso al artista. Comenzó bien, pero pronto sacó su esencia: “Vamos a ver, a mí me ha molado, tío. […] Ahora bien, hay que elaborarlo más, porque la letra es una mierda pinchada en un palo. Ya sé que no eres Garcilaso de la Vega, pero tío, intenta currártelo un poco más”. ‘El Cejas’ no le quitó la razón, pero sí que defendió lo suyo: “Tampoco es una letraza, es verdad, es una mierda de letra, pero tiene un ritmazo. Ojos que los temazos son las letras más cutres: Despacito, La Macarena…”.