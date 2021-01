Juanjo y su 'otamatone' consiguen el inesperado pase de oro de Risto: "Lo que has hecho tú no lo he visto nunca"

Risto, animado por sus compañeros y para disipar las dudas sobre su voto, también se ha animado a tocar el curioso objeto y ha arrancado el aplauso del público… ¡y un inesperado botón dorado! A Risto le ha impresionado la habilidad de Juanjo para tocar el instrumento y se lo ha hecho saber: “Eres músico profesional y has venido con un artilugio que ninguno conocíamos y has hecho algo que nunca he visto, y eso no suelo decirlo y por ello te doy mi pase de oro”.