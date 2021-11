Risto Mejide y Dani Martínez se saltan las normas y dan un pase de oro que no existe a un imitador de Julio Iglesias

Llegaba la última actuación de las audiciones de ‘Got Talent 2021’ y tenía que ser muy especial. Por ello, el broche de oro ha sido en homenaje a Julio Iglesias, con un artista que se dedica a hacer tributos a este cantante. Risto Mejide y Dani Martínez, fieles seguidores de Julio, se han mostrado muy eufóricos y por ello le dan un pase de oro que no existe.

Este participante presenta un popurrí compuesto por varias de las míticas canciones de Julio Iglesias que no solo ha hecho disfrutar a Risto y Dani, sino a muchos de los presentes en el teatro. Dani ha sacado el libro sobre la vida de Julio Iglesias y Risto comenta que “esto es lo más cerca que vamos a estar de él”.

Pero nos encontramos ante un problema. Ya no quedan pases de oro que otorgar, pero esto a Risto Mejide le da igual. Una mirada cómplice con Dani Martínez es suficiente para que se pongan de acuerdo a la hora de pulsar el botón del pase de oro. Ante esto, Santi Millán se ve en la obligación de salir al escenario para poner orden.

Santi Millán comenta que Risto y Dani se han saltado las normas al otorgar un pase de oro que ya no existe, pues ya se han dado todos, pero ¿piensa hacer el programa una excepción? Estamos ante un hecho nunca antes visto. De hecho, no había ni confeti preparado. “Si queréis saber cómo acaba esta historia, no os perdáis la semana que viene el inicio de las semifinales”.