'Paso a paso alegría' dejan a Edurne alucinada: "Ha sido brillante"

Edurne y Dani Martínez han quedado encantados con la actuación: "Han ocurrido un montón de cosas en el escenario, había momentos en los que no sabía ni dónde mirar, ha sido brillante". Risto Mejide, sin embargo, cree que su actuación ha sido inclasificable: "Que no se pueda meter vuestra actuación en ningún cajón tiene la parte buena de que es original pero también una parte mala". Risto opina que no han sabido expresar una idea concreta. 'Paso a paso alegría' se lleva dos síes y un no.