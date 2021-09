La séptima temporada de 'Got Talent' arrancará próximamente en Telecinco

Veremos actuaciones novedosas y el peor momento de Risto Mejide

Dani Martínez lleva una caja llena de sorpresas... ¡como la Biblia de Julio Iglesias!

‘Got Talent’ está a punto de volver a nuestras pantallas y lo hará cargado de emoción, locura y actuaciones que conseguirán seguir sorprendiéndonos. En esta séptima temporada veremos a Risto Mejide sufrir más que nunca, a Edurne buscar el equilibrio entre los síes de Dani Martínez y los noes de Risto y al presentador de ‘El concurso del año’ llevar una misteriosa caja… que alberga secretos de lo más impactantes, como “la Biblia de Julio Iglesias”, según nos ha revelado el propio Dani en la rueda de prensa de presentación del programa.

“Veo a ‘Got Talent’ como la Champions League de fútbol. El formato lo conoces, pero deseas verla cada año. Siempre hay sorpresas”, ha afirmado Dani. Risto ha aprovechado la comparativa para llevarle la contraria: “Más que la Champions es la Superliga, solo está lo mejor de lo mejor aquí”.

El peor momento de Risto Mejide en ‘Got Talent’

Risto Mejide nos ha revelado que esta temporada ha vivido el peor momento en ‘Got Talent’. Ocurrió durante una de las actuaciones: “Hay un momento en el que lo paso muy mal. A mí ‘Got Talent’ me empuja a límites a los que pensé que no llegaría, tiene ese poder. Cuando crees que lo has visto todo hay una actuación en la que mi sintomatología es que me sudan las manos. Cuando me sudan es que algo muy fuerte está pasando”.

Pero no todo ha sido tensión. También veremos al presentador de ‘Todo es mentira’ hacer lo nunca visto: ¡bailar! “Uno de los momentos más fuertes lo protagoniza Risto y no sufriendo, disfrutando”, ha avisado Santi Millán. Según reveló Dani, “empieza medio enfadado y acaba como no os lo imagináis”.

Las actuaciones arriesgadas suelen ser las que más tensión provocan en el jurado y esta temporada “ha habido varios momentos de riesgo extremo”. “Yo recuerdo al menos dos que ya concursaron y han vuelto picados porque Risto les dijo que le había faltado riesgo”, ha añadido Dani. Y esta vez se han esforzado todavía más para sorprender al jurado.

Las novedades

Uno de los granes retos de ‘Got Talent’ es sorprender a la audiencia y al jurado edición tras edición. A Risto, uno de los más exigentes, le gusta poner a prueba a la productora para que sigan escogiendo actuaciones que nunca antes se hayan visto. Por ejemplo, este años veremos por primera vez una protagonizada por perros. Pero no solo eso: “Hay alguien de León que va a venir a hacer algo que no se ha visto en la tele nunca y no se va a volver a ver jamás”, reveló Dani.

