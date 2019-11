Ruben Serrano cuenta chistes "de manera diferente" y Paz Padilla se rinde a sus pies: "Me los apunto todos para contarlos yo"

Ruben Serrano tiene 39 años y se ha presentado a ‘Got Talent 5’ para contar chistes “de manera diferente”. El concursante ha acompañado cada uno de ellos con una explicación “aún más friki” y su gracia ha terminado calando en casi todos los miembros del jurado. Edurne ha sido la única en decir 'no' y, sorprendentemente, Risto ha reído con las bromas del participante. Pero si alguien ha quedado encantada con esta actuación, esa ha sido Paz Padilla: “Me apunto todos los chistes que has contado para contarlos yo”.