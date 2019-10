Sara, 'la mujer de hojalata', perdió a su pareja hace 13 años y jamás pensó que volvería a cantar. Por ello no pudo evitar emocionarse al pisar el escenario de 'Got Talent'. "Nunca pensé que me fuera a presentar nunca más a esto. Había perdido la ilusión. Esta canción se la dedico a una persona que murió hace 13 años, mi pareja. Es un ángel absoluto", explicaba.