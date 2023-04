Conoce todas las historias personales de la gala 1 de 'Got Talent: All-Stars'

Por fin ha comenzado el esperadísimo ' Got Talent: All stars ' en telecinco y lo ha hecho con una primera gala cargada de los mejores números de todo el mundo que nos ha hecho contener la respiración en varias ocasiones.

El profesor de secundaria, ahora reconvertido en cantante, siempre había soñado con estar encima de un escenario y, en el año 2022, le dieron la oportunidad en 'Britain's Got Talent' . Ahora, en 'Got Talent: All-Stars', quiere seguir inspirando a la gente que tiene un sueño.

En 2015, participó en 'America’s Got Talent' y su arriesgado número le costó una lesión. Uzeyer quiere demostrar que no pasa nada si caes una y otra vez porque lo importante es que te levantes para demostrar que nunca hay que rendirse.

' James & Dylan Pyper ' es un dúo de magos que ha conseguido conquistar el corazón del público y del jurado del Reino Unido. Padre e hijo llegan a 'Got Talent: All-Stars' para demostrar que, gracias al programa, su relación es mucho más estrecha.

Finalistas en 'Britain’s Got Talent' en 2016 , 'Boogie Storm' llega a 'Got Talent: All-Stars' con una propuesta única para cautivar al público y al jurado con un espectáculo de película. Gracias al programa, 'Boogie Storm' ha podido recibir el foco que siempre ha querido tener para seguir desarrollándose como bailarines y poder conseguir ese éxito por el que tanto tiempo llevan luchando.

El amor infinito, la confianza y la complicidad que se tienen los componentes del 'Duo Rings' los ha llevado a conseguir todo lo que llevan luchando años. Llegados de Latinoamérica, Argentina, la pareja de novios llega a 'Got Talent: All-Stars' dispuesta a llevar su espectáculo a otro nivel y reafirmar que nada es más fuerte que la confianza ciega que sienten el uno por el otro.

Desde hace más de 20 años, este dúo lleva conquistando el escenario y los corazones de todo el mundo. Celebridades, políticos y estadios enteros han disfrutado de las prodigiosas voces de este coro que vio cómo 'Britain’s Got Talent' cambió su vida por completo.

Desde muy pequeños, este dúo han practicado acrobacias en la calle por pura diversión. En su Tanzania local fue donde surgieron sus primeras actuaciones. Sus profesores, que han sido los que les han inspirado hasta convertirse en profesionales de la acrobacia, les han ayudado a alcanzar la cima de su carrera y a ser más fuertes que el Kilimanjaro. En 'Got Talent: All-Stars' demostrarán toda su fuerza y su esfuerzo en un espectáculo arriesgado y único.

Después de conquistar al mismísimo Simon Cowell en 'America’s Got Talent', el humorista llega a 'Got Talent: All-Stars' dispuesto a demostrar que no hace falta ser un hombre de muchas palabras para conquistar al público. Su peculiar forma de hacer reír al público le ha convertido en toda una superestrella con su propio espectáculo en Las Vegas.