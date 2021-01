Ukabox es un grupo de danza urbana que vio truncado su sueño al no poder asistir a una final mundial de baile que se celebraba en Los Ángeles debido al coronavirus. Un sueño frustrado que quieren invertir sobre el escenario de ‘Got Talent’.

Una actuación completa, diferente y original que ha enamorado a Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez: “Os he estado buscando el fallo y no lo he visto”, ha llegado a decir Risto.