Unánime y con amenaza de dimisión de Risto: QDS Megacrew consigue el último ‘Pase de oro’ de ‘Got Talent’

La última gala de audiciones de ‘Got Talent’ ha llegado con polémica en el jurado. Paz, Eva, Edurne y Risto han dado un ultimátum a Santi: o hablaba con Simon Cowell y conseguía un ‘Pase de oro’ extra o se negaban a continuar… El presentador accedía y conseguía el ok a la petición del jurado, eso sí, la condición era que el jurado y el presentador se debían poner de acuerdo a la hora de entregar este último ‘Pase de oro’. No fue fácil, muchos lo merecieron, pero finalmente se lo llevó el grupo de baile QDS Megacrew ante la admiración de todos y la presión de Risto: “O se lo damos o dimito”.

Risto flipa con la maga Raquel: “¿Por qué todos los niños me vacilan?”

La maga Raquel ha hecho un espectáculo de magia de cerca con el jurado . Ella dice que su afición por esta disciplina empezó cuando vio a Juan Tamariz y desde entonces no deja de practicar. Sus juegos han dejado al jurado impactado gracias a su habilidad, pero también a su labia y a la confianza que demuestra. Tanto, que Risto ha acabado preguntándose: “¿Por qué todos los niños me acaban vacilando?”.

El reggaetón con mensaje del Señor Banano: “Cómete el pepino”

De la 'astrocopla' a la química cómica del Niño del ukelele

Risto se rinde ante una de sus “primeras víctimas”, Daniel Zueras

El show de Don Eduardo (94 años) toca el corazón de Risto

Javier Castillo, “la Susan Boyle española”

¡‘Pase de oro’ unánime y con amenaza de Risto para QDS Megacrew!

Cuarenta personas se subieron al escenario de ‘Got Talent’ para demostrar su talento y conquistar con su show de baile, un espectáculo “único y diferente”, según ellos. Y QDS Megacrew, que estaban dispuestos a llevarse el ‘Pase de oro’, no mentían. Único y diferente, así lo confirmó el jurado. “A mí me da igual lo que vayamos a decir, habéis hecho el mejor número musical que se ha visto aquí jamás. Esto ha sido una brutalidad. Si a esto no le damos un ‘Pase de oro’ no sé qué carajo hacemos aquí”, decía Risto, que llamaba a Santi (debía haber unanimidad del jurado y el presentador). Risto continuaba su discurso: “Si esta gente no se lleva el ‘Pase de oro’ juro que mañana por la mañana presento mi dimisión”. Paz tenía dudas, Risto ya no sabía qué hacer para conseguir su propósito, Santi y Edurne metiendo presión y ¡sucedió! ¡QDS Megacrew se llevaron el último ‘Pase de oro’ de ‘Got Talent 4’!