El virtuosismo de Youlan Lin con su violín conquista a Eva Isanta, que le otorga su 'Pase de oro' individual

La tercera gala de 'Got Talent 4' trajo el 'Pase de oro' mucho antes de lo esperado. La pequeña Youlan Lin conquistó tocando el violín y Eva lo tuvo claro: ¡merecía el pase directo a la semifinal! No fue la única que demostró su gran talento y que tocó el corazón de jueces y público, actuaciones como la de Sara y Kike cantándole a su hija con cáncer; el vozarrón de Martín y su empujón hacia su gran sueño o el ilusionismo de Pere nos hicieron disfrutar. Pero no ha sido todo, también hemos tenido shows con los que reír y sufrir, mucho...

Su ‘Magma’ esy la ‘Bomba atómica’,. Muy poca gente en el mundo puede soportar probarlos, peroo. Para comprobar que la bebida era realmente tan picante como dicen, el jurado ha probado ambos combinados (y no han podido evitar llorar por el ardor) . ¡Pero Antonio ha aguantado el tipo! A la hora de valorar la actuación,. Risto no coincide con ella: “Que tú te juegues la vida siendo mayor de edad es exactamente igual que los acróbatas que también se la juegan”.

Sara y Kike han emocionado a todos con u na preciosa canción dedicada a su hija Lucía , de tres años. Lucía tiene cáncer y con este tema que han compuesto quieren animarla a seguir adelante y a no dejar nunca de luchar. Eva Isanta se ha emocionado mucho y no ha podido contener las lágrimas , incluso antes de conocer la historia de Lucía. Luego ha ido a dar un beso a la protagonista, que estaba en la primera fila del público junto a su hermana.

Martín acudió solo a ‘Got Talent’ porque su familia, por temas laborales, no pudo acompañarle, pero estuvieron con él a través de videoconferencia en todo momento gracias a Santi. Eso le cargó de energía para demostrar que tiene una voz increíble que había tenido oculta durante los dos últimos años, una voz con la que emocionó a todos los miembros del jurado. “Got Talent no solo sirve para dar o no dar un premio o un ‘Pase de oro’, sirve también para dar un empujón que, a veces, hay gente que tiene talento y lo necesita, necesita que le digan ‘tío, tú vales’ y Martín, tú vales”, le dijo Risto, que continuó: “Hay gente que persigue tu sueño y gente a la que sueño le persigue a él, y a ti te está persiguiendo, deja de correr y abandónate al sueño”. No fue el único al que tocó el corazón, Paz, Eva y Edurne, que también le dieron su ‘sí’, le pidieron un favor: “No vuelvas a dejar de cantar”.