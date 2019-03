Wild Mojarras: de estar fuera por un órdago de Risto a llevarse el 'Pase de Oro' conjunto de Paz y Edurne

telecinco.es

Inmenso talento, emociones, risas y algún ‘tierra trágame’ en la séptima gala de ‘Got Talent 4’. Esta vez ha sido la voz y la música de Wild Mojarras la que se ha llevado el ansiado 'Pase de oro' y, pese a haber estado a punto de quedarse fuera de la semifinal por un órdago de Risto, los artistas finalmente cumplían su sueño de la mano de Paz y Edurne. Además, hemos visto grandes talentos de baile, música, acrobacias y otras artes inesperadas que nos han conquistado. Y por supuesto, también hemos sido testigos de peculiares shows, que aunque no han conseguido el pase, sí nos han hecho reír y mucho...

Yessy Rivera, de tocar en la calle a petarlo en ‘Got Talent’

Yessy Rivera es cantautora y suele tocar en la calles de Murcia. Su estilo es muy personal y ha encandilado a todo el jurado. Risto Mejide no ha puesto ni un ‘pero’ a su actuación y ha querido destacar su personalidad, tanto en su voz como en su forma de expresarse cuando no está cantando. Y ha rematado: “A mí me encantaría ir a tus conciertos, no solo por lo que cantes, sino por lo que cuentes entre las canciones”.

¿A qué película corresponde cada banda sonora?

Nono es pianista y Nil, violinista. Juntos forman un dúo de cine que se dedica a tocar bandas sonoras de películas. ¿Eres capaz de adivinar todas las que han tocado sobre el escenario? Su show se ha llevado el sí de Edurne, Paz y Eva, pero no el de Risto. Mejide les pide llevar su espectáculo un paso más allá: “El número está mal planteado. Yo he estado jugando a las películas todo el rato y creo que eso lo deberíais explotar más”.

El hombre más fuerte de España levanta un tronco con Edurne y Eva

Roberto Rodríguez es el hombre más fuerte de España y ha traído a ‘Got Talent’ un espectáculo muy impresionante. Entró al escenario cargado con un quad a la espalda y luego levantó casi sin despeinarse una pesa de 70 kilos. Pero el momento cumbre llegó después: cogió un tronco de 80 kilos del que colgaban dos columpios, en los que se sentaron Edurne y Eva Isanta. Y no contento con levantarlo… ¡se puso a pasearse por el escenario!

Wild Mojarras, de estar fuera a llevarse el ‘Pase de oro’

Wild Mojarras emocionaron a público y jurado con su peculiar interpretación del ‘Rolling in the deep’ de Adele y con una sorpresa que nadie esperaba: un fragmento de la melodía de ‘Juego de tronos’ en mitad de la canción. Antes de que acabara el show, Risto le decía a Edurne: “¿Le das tú (al botón dorado) o le doy yo?”. Paz, emocionadísima, no dudó en compararles con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Niña Pastori, o la mismísima Lola Flores.

Todo iba muy bien hasta que Risto lanzaba un órdago: “Si esta noche no os lleváis un botón de oro será porque no lo vais a necesitar, vamos a ver las votaciones”. Él comenzaba el juego y Paz y Edurne lo seguían dándoles un ‘no’ a los artistas. Al ver que Risto no iba a cumplir las dos enmudecieron, pero ahí estaba Santi para salvar la situación: “Os recuerdo que hay `Pase de oro’ conjunto”. ¡Y lo hubo! Al grito “¡No todo el mundo puede ser de Cádiz!”, Paz y Edurne unían sus manos y hacían realidad el sueño de Wild Mojarras.

A la segunda va la vencida: Merlín pasa y enamora a ‘la Chusa’

Merlín repite en 'Got Talent' después de que Edurne y Risto le dieran su 'no' en la pasada edición. Además, esta vez llegó acompañado de Iván 'el magnífico' (aclarando, por cierto, que iban a ser uno más, pero el tercero en discordia "se rajó"). En su show, Merlín y 'el Magnífico' demostraron su habilidad para hacer volar cosas y para que una silla saludase al jurado, algo que hizo que Paz mutara en 'la Chusa' y declarara su amor a Merlín. Tanto fue el enamoramiento instantáneo que su insistencia hizo que Edurne, que dudaba con su voto, diera el pase a la siguiente fase al mago, que se marchó con los tres 'síes' de las chicas.

Juan San Juan emociona: “Quiero verte triunfando en la final”

Juan San Juan quería cumplir un sueño en ‘Got Talent’: dejar de ser “el corista de” para que le vean a él y a su arte. Y lo ha conseguido. Con su actuación emocionó al público y al jurado, pero Risto siempre tiene un pero: “¡Qué rabia, Juan! ¡Qué rabia cuando veo un tío con talento, que sabe lo que se hace con la voz, que sabe lo que se hace con la guitarra, que te parapetes detrás de un grande como es Alejandro Sanz… Tú deberías tocar algo propio”.

Edurne defendía al artista: “Tú eres música”, al igual que Paz y Eva, que sumaban tres ‘síes’. Pero llegó el temido momento… Risto amagaba con darle un no justificándose en que no podía confiar en él si él mismo no lo hacía, pero Eva le aclaraba: “La confianza en uno mismo se gana también si los demás te la refuerzan”. Estas palabras y el arte indudable de Juan hicieron lo imposible, Risto cambió su voto: “Yo quiero ver a Juan San Juan triunfando en la final, tienes el ‘sí’ de Risto”.