Además de hablar con los fans de ‘Gran Hermano’ y de descubrir todas las novedades que tendrá la nueva edición, pudimos hablar con Jorge Javier Vázquez no solo del reality sino de cómo sería él como concursante. "Siempre he pensado que me encantaría entrar en un sitio con la sensación de 'No tengo que pensar lo que está pasando fuera. Estoy aislado'. Me gusta esa historia. Me daría igual convivir con gente. Creo que sería un buen concursante", asegura.