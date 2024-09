Maite Benítez y Óscar Landa protagonizaron un encontronazo durante la noche en 'GH 2024'

La petición de Óscar Landa, a Maite: "¿Es posible que alguna noche me dejes dormir?"

No te pierdas nada de 'Gran Hermano': conéctate al '24 horas' en Mitele

Maite Benítez y Óscar Landa no han tenido muy buena conexión y eso que no llevan ni una semana conviviendo en la casa de Guadalix de la Sierra. Entre ellos no hay mucho ‘feeling’ que digamos y ya han protagonizado algún que otro encontronazo.

El último tenía lugar esta misma noche, a eso de las 4:00 de la madrugada, cuando el profesor de equitación no conseguía conciliar el sueño por la conversación que Laura Galera y la fileteadora de anchoas estaban teniendo en la cama de al lado.

Visiblemente enfadado, el concursante de ‘Gran Hermano 2024’ se giró hacia sus compañeras y, mirando fijamente a la de Cantabria, le pidió que se callara, algo que a ella no le sentó nada bien: “Solo me lo dices a mí, que no me callo. A ver si te enteras de que esto es un reality”, le espetó ella.

Una conversación de alto voltaje que se produjo de madrugada en la casa más vigilada de España y en la que los concursantes se echaron bastantes cosas en cara. Después de un rato de reproches mutuos, él decidió ir al confesionario a hablar con el Súper.

Maite Benítez y Óscar Landa intentan acercar posturas

Ha sido este martes, horas antes del primer ‘Gran Hermano: Límite 48 horas’, cuando ambos se han reunido en el jardín para hablar sobre el conflicto que protagonizaban esta misma noche en la habitación del jinete.

“¿Es posible que alguna noche me dejes dormir?”, le preguntaba él, directamente, a su compañera. “Desde que has llegado, has dormido tranquilo tres noches, yo solo llevo dos durmiendo con Laura”, aclaraba ella.

“Pues esas dos noches han sido horribles. Ayer me desvelaste”, replicaba él. Al sentirse directamente atacada, ‘la Maldita’ respondía: “Me pareció feísimo que individualizaras, como si estuviera hablando yo sola. Laura y yo estábamos susurrando”, apuntaba.

Después de un rato echándose en cara las actitudes que tuvieron durante su rifirrafe, parece que ambos han llegado a un entendimiento, la de Cantabria ha dado su brazo a torcer y se ha comprometido a algo con el profesor de equitación.

“Sería un detalle muy bonito por tu parte si esta noche, si no te importa, te vas a tu habitación”, le pedía él. A lo que ella respondía: “Vale, pero porque me lo estás pidiendo, no porque me lo mandes. Te lo voy a aceptar”, decía.

Pero ¿Ha sido este el fin de su encontronazo? SPOILER: No... Cuando parecía que las cosas estaban calmadas entre ellos, ambos han retomado los reproches y ella le ha vuelto a recordar el día que él se refirió a sus ronquidos como 'rebuznos'. ¡La cosa está que arde y parece que las aguas van a tardar en calmarse!