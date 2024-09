Vanessa y Maite se vuelven a ver después de su guerra abierta en la casa oficial

Al reencuentro se le une Óscar, que tiene una fuerte discusión con Vanessa

Javier saca a relucir su lado "argentino" y desata la risa en Jorge Javier: "¡En una noche de truenos nos hacemos un hijo relámpago!"

La última gala de 'Gran Hermano' estuvo llena de reencuentros y de ajustes de cuentas pendientes. Vanessa regresó a la casa oficial y allí la esperaba su archienemiga Maite. Pero no estuvieron solas. Al encuentro se unió Óscar y terminó liándose entre ellos en directo.

Nada más verse, Vanessa le dijo a Maite que tenían "una conversación pendiente". "Tenía que hablar contigo. Que sepas que tienes razón. Yo te puse en duda y no te tendría que haber puesto", le dijo a su compañera. Maite aprovechó para recriminarle "un gesto feo" que le hizo y que aún recuerda. "Me volviste a dar la puñalada en cuanto me fui del servicio", contestó.

Vanessa se justificó diciendo que habían habido cosas en las que se había podido equivocar, pero que siempre había ido de frente. "He visto una cara de Óscar que no me ha molado una mier**. Le dije que a mí no me volviese a hablar. He visto muchas cosas y creo que el día que me levanté aquí, defendí lo indefendible", añadió la gallega haciendo alusión al día que se posicionó claramente en el bando de Óscar en una gala en la que él discutió con Maite.

Aún con todo, Maite siguió mostrando sus reticencias con Vanessa. "Me volvió a dar una puñalada cuando ella fue recibida de las nominaciones, entonces la volví a crucificar porque no me gustan las personas que van por detrás", sentenció.

Óscar se une al reencuentro y tiene una discusión con Vanessa

Momentos más tarde, Óscar aparecía en el salón de la casa principal. "¿Qué rajaste de mí, Óscar?", le preguntó Vanessa directamente a su compañero. Mientras, Maite se levantaba diciendo que no le apetecía hablar. "A Daniela siempre la eximí de cualquier cosa pero yo siempre te dije que de ti desconfié", contestó Óscar por su parte.

Vanessa se tomó fatal saber por Maite que su entonces amigo le hizo un 'traje'. "Los tienes bien grandes conmigo, con el resto no. Para que te defienda entonces sí", le recriminó mientras le preguntaba a Maite por qué dijo Óscar exactamente. "A mí no me metáis en vuestras mierd**", dijo la concursante. Óscar recordaba entonces y le revelaba a la gallega el insulto que le dedicó.