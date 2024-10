Maica no es la misma desde que regresó de Italia y es Juan el encargado de hacérselo saber a la concursante, tal y como se puede ver a través del minutado de este viernes. Es entonces cuando ella reconoce que aún tiene la cabeza puesta en el país vecino y que el Tomasso le ha marcado más de lo que ella esperaba: "Yo estaba muy bloqueada. Hacía tiempo que no me gustaba alguien", confiesa Maica con respecto a sus sentimientos. Y no hace falta que no jure, pues hemos sido testigos de lo poco receptiva que estaba con respecto a Adrián.