Elsa piensa en Edi tras saber que hay repesca: "Ojalá volver a abrazarte pronto, gordito"

Ion Aramendi ha anunciado uno de los grandes bombazos de la edición y es que habrá repesca en esta edición de 'Gran Hermano'. Una noticia que ha sido muy bien acogida por los exconcursantes, que ya están haciendo alegatos para pedir su vuelta a la casa de Guadalix de la Sierra. Vanessa, Silvia, Lucía, Laura, Maite y Elsa sueñan con ser la favorita de la audiencia; algo con lo que no puede soñar Javi porque no opta a la repesca, ya que él no fue expulsado por la audiencia, sino que abandonó por su propia voluntad tras la expulsión de su mujer.