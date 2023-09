La novia de Alex Caniggia, triste por haber tenido que separarse de él: "Nuestro bebé tiene solo dos meses"

Alex Caniggia le toma el revelo a su hermana melliza, Charlotte, al entrar a la casa de Guadalix de la Sierra . La argentina le ha deseado la mejor de las suertes al concursante y no es la única persona de su familia que está siguiendo atentamente sus pasos. Su novia y madre de su hija, Melody Luz , se ha quedado en su país natal al cuidado de la bebé, que cumple hoy dos meses, pero no pierde detalle de lo que ocurre en 'GH VIP 8'.

"Si me preguntan cómo estoy, les diré que ya hice mi duelo, ya lloré mucho porque me cuestan mucho los cambios", ha confesado la modelo en sus stories, donde ha señalado que entiende que su tristeza no solo se debe a haberse tenido que separar de su amor, sino también porque es mamá y se ha quedado al cargo de su bebé, Venezia.