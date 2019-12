La romántica carta de amor de Adara a Gianmarco: "Se me acelera el corazón cada vez que me besas"

En su último blog de ‘GH VIP 7’, Adara ha dedicado unas palabras a Gianmarco, acordándose de la “noche de película” que pasaron juntos: “Cuando ya pensaba que Gran Hermano no podía superarse… Llegas a la Casa para quedarte a dormir. Fue una noche increíble y súper bonita que jamás olvidaré. Sentí como si estuviéramos solos tú y yo, me perdí en tu mirada como si nada a nuestro alrededor existiera. Se me acelera el corazón cada vez que me besas y me tocas el pelo… ¿Sabes? Tengo muchas ganas de volver a verte.”