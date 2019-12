Adara asegura que siente "amor" por Gianmarco pero se queda descolocada con la reacción de sus padres: "Estoy flipando"

Adara Molinero ha explicado en el plató su vaivén emocional por Hugo Sierra y Gianmarco. "Nunca pensé que me pudiera pasar algo así. Es amor. Porque se me agarra algo en el pecho. Antes (con Hugo) no lo sentía. Yo había hablado con él que había ciertas cosas que no estaban bien. Siempre lo justificaba en mi cabeza. A medida que pasó el concurso me di cuenta de que era más grave de lo que pensaba. Si no hubiera estado Gianmarco, creo que hubiera pasado lo mismo. Entre él y yo habríamos tenido el mismo final. Estaba condenado a acabarse", reflexionaba la concursante de 'GH VIP 7'.