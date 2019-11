Adara y Gianmarco protagonizan el momento más intenso tras la gala: "Para ya, porfi"

La decisión de la audiencia de mantener a Gianmarco como uno de los candidatos a ser expulsado ha provocado que el italiano se hunda . Por la noche, tras la gala, el concursante no ha podido evitar llorar en la cama junto a Adara y, ya de paso, volver a la carga con sus sentimientos y mandar indirectas que cada vez son más claras.

- Gianmarco: " Ella ha decidido luchar por lo suyo . Yo le dije hoy que no me quería separar".

- Adara: "Ya se lo he pedido tres veces, no me voy a arrastrar más".