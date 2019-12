Adara hace balance tras sus reencuentros con Hugo y Gianmarco y saca conclusiones: "Hugo me sorprendió"

Mientras que Noemí cataloga a Gianmarco como "egoísta", Alba, fiel a su estilo, opina que lo que tienen entre ellos es pura competición entre los dos hombres "por ver quién la tiene más larga": "Yo veo más hombre a Hugo. Te dice te quiero y vamos a solucionar las cosas", añade. Para rematar, Adara está tranquila porque no vio enfadado a Hugo: "Me dijo muchas veces que me amaba y que me echaba de menos".



"Yo sentí que Gianmarco solo vino para saber si tenía que esperarme o no", confiesa Adara mientras que Alba cree que todo lo que ha pasado ha podido ser bueno "para que Hugo se ponga las pilas". Tras más de media hora hablando toca sacar conclusiones y Adara es clara a la hora de responder qué reencuentro le gustó más: "Hugo me sorprendió", sentencia.