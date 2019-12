Adara, hundida al ver una foto de Gianmarco con Alba Carrillo: "Cómo te miraba"

Pese a que cambiaron de tema, Adara volvía a encerrarse en ese sentimiento que podría haber tenido su chico italiano hacia la modelo. "¿Pero tú no has sentido que te miraba como a mí, no?", comenta seria a Alba. La implicada le contesta no siendo muy clara: "Es que él siempre mira así...Irene también decía que quería un chico que mire como Gianmarco mira a Alba... Gianmarco decía que yo le gustaba, pero era algo físico...Yo siempre le decía que era como un bebé para mí... También le gustaba Estela y por eso le dolieron tanto cuando ella le dio tres puntos".