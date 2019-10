Adara y Kiko Jiménez forman un buen tamdem cómico a pesar de no entenderse demasiado bien a la hora de la convivencia. El extronista y la concursante de 'Gran Hermano 17' han hecho pensar a Gianmarco que le habían cortado un mechón. El italiano ha estallado y ha amenazado con arrasar con toda la casa "Me estáis tocando los h***** , decirme si me habéis cortado el pelo porque destrozo todo".