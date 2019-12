Alba cuenta cómo fue su primer beso con Fonsi Nieto: "Tenía una calentura"

Le confiesa a Adara cómo empezó con el expiloto

Alba Carrillo se ha confesado con Adara sobre su historia de amor con Fonsi Nieto. Su historia solo duró unos años pero fruto de ella es el hijo que tienen en común. Habiendo pasado ya unos cuantos años más, Alba ha recordado con mucho cariño cómo luchó Fonsi por conquistarla.

Cuenta Alba que él consiguió su teléfono y al primer mensaje de él, ella contestó muy borde. A ello se sucedieron llamadas y llamadas de "vamos a quedar, vamos a quedar" y al fin quedaron un día. Eso sí, con más amigos porque en ese momento ella lo tenía por pesado. Resultó que se lo pasó mejor de lo que esperaba.

"Me insistía para quedar y al final quedamos para ir a un mexicano con unos amigos en común, pero porque era un pesado y no sabía cómo quitármelo de encima. Pensaba que así vería que no. Pero esa noche me lo pasé bomba con él", explicaba Alba.

Al final, su amor se forjó en Valencia: "Yo cuando me pongo nerviosa me salen calenturas. De los nervios, el estrés, me salió una pupa. Me fui para allá y cuando llegué allí... En plan muy pija, yo era así. Iba con un jersey de un oso panda, mi faldita y mis bailarinas. Era una cría de 22 años, ya me he reformado un poco. Nunca se me olvidará que llegamos de noche y de repente sale del motorhome Ángel Nieto, que es donde le conocí. Él - super cariñoso- me miró en plan yo creo que pensando de dónde había salido. Con un pupón. Parecía salida de la universidad, me faltaba la carpetita. Ellos tenían más vida", relataba.

"Estuvimos allí un par de días y ahí me empezó a molar. Fuimos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y me encantó. Yo dormía en un hotel con estos amigos y él no me acuerdo, pero conmigo no. Al día siguiente nos veíamos otra vez. Y ya cuando volvimos de Valencia no nos separamos", recordaba Alba.