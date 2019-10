Alba Carrillo, sobre Miguel Frigenti: "Es un falso y un traidor"

"Que quiten a Frigenti. No me cae mal pero sé que me está poniendo a caldo porque es superamigo de Adara. Si fuera por mí, yo me lo cargaba. Imagínate que hay que nominar en 'Ya es mediodia'. Le daría tres puntos y te metería a ti, que eres una profesional como la copa de un pino", así de contundente le hablaba Alba Carrillo a Irene Junquera sobre Miguel Frigenti.