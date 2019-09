Antonio David se emociona hablando de Rocío Jurado: "Me dijo que me iba a querer toda la vida"

Antonio David Flores se ha abierto en canal con sus compañeros y ha contado como era la relación con su ex suegra, Rocío Jurado: "Hablo de ella en presente, mi David está todo el día liado con su música y en su habitación tiene un cuadro de su abuela en la misma cama, y mi Rocío igual", comenzó a contar el tertuliano. "Tenía pasión con mi Rocío, la amaba, era su regalo, su primera nieta. Siempre me decía: te tengo que querer toda la vida, porque le has dado a mi nieta, el apellido de mi mejor amiga, de la que yo más quiero del mundo", explicó con los ojos vidriosos.