La tensión aumenta en el búnker: Hugo Castejón y el Cejas se enzarzan por las tareas domésticas

Una vez terminado el enfrentamiento, los dos han comentado la jugada con sus compañeros. Hugo ha estado hablando con Kiko, Dinio y Noemí: “Poneos en mi punto de vista. Estoy tan tranquilo y aparece este chaval a recriminarme cosas: lo de los platos, que si yo era tonto o qué, si no había hecho una tarea… Cuando Dinio sabe que me he propuesto para hacer tareas”. Luego ha ido más allá, afirmando que está en el centro de la diana: “Estoy recibiendo continuas agresiones. Yo lo que no voy a hacer es mirar para abajo y dejar que me peguen collejas este chaval y esta señora”, refiriéndose al Cejas y a Mila. Asegura que hay varios compañeros que se han juntado para ir en su contra: “Hay mucho palmero. Es más fácil ponerse del lado de una tía que es 'emperadora' de la casa por gracia divina”, ha dicho refiriéndose a la colaboradora de ‘Sálvame’.