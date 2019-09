El Cejas se explica tras revelarse su plan contra Hugo: "Voy a desquiciarlo para que me pegue y lo echen"

Los concursantes de ‘ GH VIP 7 ’ veían algunas imágenes de lo ocurrido en la convivencia , cuando Diego 'El Cejas' ha salido en pantalla: “Esta semana voy a desquiciar a Hugo para que me pegue un tortazo ”, decía el youtuber tras una discusión grupal contra Castejón : “Como le eche cuento y me tire al suelo, la audiencia lo va a ver como un tío de 40 años que está pegando a un niño de 18 y lo van a echar a la calle”.

El concursante ha tenido la oportunidad de retractarse en directo, pero sus palabras no han sido de arrepentimiento: “El Súper nos dijo que nosotros mismos pusiéramos la solución y, como no la hay porque este señor no entra en razones, lo único que se me ocurría era eso”.