Durante la publicidad, la tensión explotó entre Adara y Alba Carrillo. La modelo aseguraba a Estela Grande que no había podido acercarse a ella porque siempre estaba con Kiko. "Menudo argumento de mierda, ¿y por eso la criticas?", intervino Adara. "¿Alguien más me ha entendido o lo habéis entendido todos como la tonta del c*** esa que está ahí en la esquina". "¡A mí no me insultes!", le advirtió la exconcursante de 'Gran Hermano 17'.