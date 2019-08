Las cinco entradas más surrealistas y divertidas de la historia de 'Gran Hermano VIP'

Aún no conocemos el casting de 'Gran Hermano VIP' pero muchos ya estamos deseando esa primera gala llena de encuentros y sorpresas entre los concursantes del reality. Para amenizar la espera, hemos recopilado algunos de los momentazos que nos dejaron los inicios de las ediciones anteriores.

Aramís Fuster entrando sin ropa interior en la casa

Cómo olvidarlo. Aunque quieras, una vez visto nada es lo mismo. Aramis Fuster participó en 'Gran Hermano VIP 6' y aunque se desinfló durante el concurso, su entrada fue mucho más que lo esperado (e imaginado). ¡Aramis demostró a toda España que no usa ropa interior!

Aramis Fuster: "yo nunca he utilizado bragas". España: confirmamos. #GHVIPGala1 pic.twitter.com/nAJXKtMGwj

Oriana Marzoli 'poniendo burro' a un burro

Fue en la misma edición de Aramís cuando Oriana Marzoli protagonizó una de las entradas más surrealistas en la historia de 'Gran Hermano VIP'. La casa, que se encontraba como si fuera una granja, contaba con un burro como habitante de la casa. Oriana no le dejó indiferente... Poco después también tuvo que escapar de una gallina.

Pero vamos a ver! Los ronquidos del burro mientras intenta morderla y Oriana como haciéndose la muerta en en pie y con clase of course … :___________ #GHVIPGala1 pic.twitter.com/g7V3zNmdiw

Víctor Sandoval quedándose sin palabras ante un desnudo Coman

Quién diría que. En 'Gran Hermano VIP 3' su entrada a la casa fue en compañía de, que llegaba del programa 'Adán y Eva' como Dios le trajo al mundo. Víctor no pudo ocultar su nerviosismo ni tampoco pudo evitar mirar lo que Coman cubría con sus manos

Carlos Lozano preguntándole a Laura Matamoros si era hija de Makoke

Carlos Lozano: Tu eres la hija de Makoke, eres igual Laura Matamoros: No, soy la hija de Kiko 😂😂😂😂😂😂 #Gala1GHVIP

Alejandro Abad simulando que conoce al cantante internacional Tutto Durán

Alejandro Abad conoce a muchos cantantes de fama mundial, pero uno de ellos no era Tutto Durán. El canario sí cantaba pero todavía no era muy conocido. En su primer encuentro, Jorge Javier le hizo creer a Abad que Tutto era un reggaetonero ultraconocido. El compositor, lejos de reconocer que no sabía quién era, simuló que había escuchado sus canciones.