Estela recibe los jerseys de Diego Matamoros y se viene abajo: "No sé si voy a poder"

"Recibir estas cosas me da muchas fuerzas porque sé que Diego está fuera, que me quiere y me manda toda su energía. Me encuentro muy mal de cabeza, no me siento fuerte y me siento indefensa. Recibo esto y recibo mucha fuerza porque quiere que Diego esté aquí, esté fuerte y que sea yo", decía Estela emocionada.