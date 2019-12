La romántica sorpresa de cumpleaños con la que Santi Burgoa sorprendió a Alba Carrillo: "Me súper encanta"

Según ha ido avanzando el concurso, Alba Carrillo ha ido desvelando más detalles de su relación con Santi Burgoa. La modelo se ha confesado con Adara y le ha confesado que está completamente loca por el periodista. "No sé si es mi chico o que es. Espero que me esté echando de menos, yo le echo mogollón de menos. Es muy divertido pero no le gusta la locura. Me da miedo, no sé si le habrán gustado algunas cosas. Todo se puede remediar. Es que me encanta, te lo juro, ya me encantaba, pero me he dado cuenta de que me súper encanta. Tengo unas ganas de verle… aunque no me quiera me da igual, pero que me vea", se ha abierto en canal la exconcursante de 'Supervivientes'.