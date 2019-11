Estela llora desconsoladamente con Adara: “No puedo más”

Adara encuentra a Estela completamente derrumbada en el baño, y al verla así le pregunta qué le pasa. La mujer de Diego Matamoros le explica a su compañera que no puede más, está bloqueada, “prefiero irme ahora, irme bien a que mi cabeza se bloqueé, dejar pasar los días…”. Cree que no puede remontar en el reality: “Una personalidad como la mía no encaja aquí”, asegura. Tras escucharla, Adara intenta que cambie de opinión: “El día que estés fuera vas a decir ojalá pudiera estar dentro esto es algo increíble es algo mágico es algo que nunca más en la vida se va repetir”.