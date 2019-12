Noemí Salazar hace balance de su paso por 'GH VIP 7': "Esta casa es mágica, tiene algo que te atrapa"

"Pase lo que pase, me siento ganadora"

"Estoy muy agradecida a todo el equipo"

"Parecía que estaba dentro de un sueño"

A pesar de haber tenido sus más y menos en el reality, Noemí Salazar, asegura estar "eternamente agradecida" con todo el equipo por haberle dejado vivir esta aventura. "Ayer todo lo que viví en la gala fue mágico. Parecía que estaba dentro de un sueño, ese sueño que tantas veces me imaginaba vivir cuando veía este programa en mi casa y que ayer fuese yo una de las protagonistas, me parece algo increíble", empieza escribiendo la concursante en el blog. "Cuando salimos del Confe y vi toda la Casa a oscuras eso ya me impactó, porque en esta casa nunca se apagan las luces. Vi todo lo que habían preparado para nosotras, vi cuando se empezaron a encender todas las luces, ver toda la decoración de Navidad fue algo mágico".

La de 'Los Gipsy Kings' reconoce que "al principio estaba como perdida", pero poco a poco fue encontrando su sitio en Guadalix. "No sabía cómo adaptarme a todo esto y ahora lo voy entendiendo todo mejor. Y es que aquí dentro vivimos nuestro mundo paralelo, es como una nueva vida y por eso cada persona necesita adaptarse, aprender y evolucionar. En esas semanas ya sabéis que lo pasé muy mal, porque no sabía cómo actuar, me encontraba muy perdida y ahora que ha pasado el tiempo entiendo todo mejor", cuenta.

"Como todos sabéis, he estado siempre muy protegida por mi familia. He sido una persona que nunca ha estado sola y claro, imaginaos lo que es para mí pasar de ese extremo a venir a 'GH', que es convivir con personas que no conoces muy, muy distintas y estar aislada completamente. Pero de repente un día te empiezas a sentir mejor y más cómoda y vas encontrando tu sitio aquí dentro y eso es lo que me pasó. Ahí es cuando empezó a salir mi carácter, saqué mi esencia y me fuisteis conociendo más, pero tuve que pasar por todo eso antes para vivir todo como lo estoy viviendo ahora", reflexiona Noemí.