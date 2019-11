Gianmarco cree que Hugo quiere separarle de Adara: "No quiere aceptar que las cosas pueden cambiar"

El italiano arremete contra Hugo Castejón en su blog

Gianmarco se ha sincerado en el blog de 'Gran Hermano' sobre la vuelta de Hugo Castejón a la casa y sobre cómo se ha visto afectada su relación con Adara. Para el italiano, Hugo no cesa de reclamar la atención de su "amiga" y cree que "no quiere aceptar que las cosas pueden cambiar", refiriéndose a que Hugo ha estado fuera de la casa unas semanas y él ha convivido más con Adara.

"Me he sentido mal porque desde que Hugo ha vuelto a la casa intenta poner a Adara en conflicto conmigo y esto me duele porque para mí Adara aquí dentro es la persona más importante y no quiero absolutamente perder su amistad aunque Hugo quiera intentarlo", escribía el italiano.

Gianmarco asegura que ha hablado del tema con Adara y que se ha quedado más relajado al decirle ella que no tiene motivos para preocuparse. "He hablado con ella y me ha dicho que no quiere que vaya a ocurrir porque me tiene ella también mucho cariño, como me demuestra cada día y como me demostró también ayer en el posicionamiento", explica Gianmarco.

Un amigo real nunca tiene que ser celoso de otra amistad

Además, el concursante acusa a Hugo de estar celoso de su amistad con Adara y piensa que no debería reclamar nada a su amiga: "Un amigo real nunca tiene que ser celoso de otra amistad y tendría que respetarla en todas sus formas, sin intentar poner a dos amigos en conflicto".