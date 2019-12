Alba Carrillo y Jordi González, de un conflicto pasado a hacer las paces: "Espero que podamos darnos un abrazo"

Carmen Alcayde, que por aquel entonces era colaboradora del programa, explicó que Ylenia ya no era choni y Alba Carrillo no pudo morderse la lengua y soltar por lo bajo: "No, qué va". Ese comentario lo escuchó la de Benidorm y estalló contra la modelo delante de todos sus compañeros: "Prefiero ser choni, que toda España me quiera por cómo soy, a ser la 'ex de', como tú".