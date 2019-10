Las imágenes del incidente con la aspiradora entre Kiko y Mila Ximénez: "Fue sin querer"

La tensión entre Kiko Jiménes y Mila Ximénez puede cortarse con un cuchillo en la casa de ' GH VIP 7 '. Su último enfrentamiento ha sido provocado por un pequeño golpe que el tronista dio a la tertuliana con la aspiradora. ", dice que ha sido sin querer y yo le voy a creer. A mí no se me roza ni con un palo de aspiradora ni de nada", comentó la colaboradora de 'Sálvame' a sus compañeros. El andaluz ha asegurado que en ningún momento tuvo intención de agredir a Xímenez y Jorge Javier Vázquez les ha mandado una clara advertencia:"No agrandemos situaciones que no tienen ningún recorrido":