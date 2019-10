Kiko, sobre el mensaje de Diego Matamoros a Estela: "Le vino muy bien, pero las cosas no están así"

Estela se entera de que es su primo el que la defiende en plató

Hugo Castejón y sus indirectas a Estela del exterior

Kiko, agobiado por cómo "retomar la relación" con Estela

Cuando la fiesta llegaba a su fin llegó la conversación que ha dejado a Estela preocupada. La concursante se encontraba en la mesa del comedor junto a Kiko, el que era su amigo inseparable. La participante no para de repetir que lo nota distante, hasta el punto de haberlo comentado con varios compañeros de la casa.

Luego, la concursante tiene que digerir las constantes indirectas de Hugo, que le va dando pistas a cuentagotas del duro panorama que tiene fuera. "Qué mierdas es. A mí no me puede rayar que mi primo esté en plató cuando yo le pedí que fuera mi defensor principal", explicaba Estela a Kiko, tras enterarse de que no es Diego el que la defiende. Su amigo, manteniéndose distante, le ha sido claro: "Pues ya está, no pasa nada". Estela, entendiendo que las cosas no andan bien, se levantó y se fue.

Desahogo con El Cejas

La cara de Kiko era un cuadro hasta el punto de que El Cejas tuvo que llegar al rescate. El último expulsado le intentó sacar una sonrisa hablando de su último 'Deluxe': "Lo que me pude reír, decías 'no' y salía 'miente', decías 'sí' y salía 'miente" (los dos se morían de la risa). Pero tras levantar el ánimo, El Cejas le fue claro: "Estela va diciendo que te nota raro".

"Venir aquí y retomar la relación, con todo lo que conlleva... entiendo que ella está ajena a todo", explica suspirando Kiko. Luego, el concursante se enfada con la actitud de Hugo y sus mensajes a Estela: "Le suelta cada cosa de fuera... verás como a Adara no le dice nada, no la has visto con Gianmarco, hazlo con tu amiga, que tú también lo sabes".